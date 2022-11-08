過去曾加入韓國男團EXO的大陸男星鹿晗，自退團回到大陸發展後，憑著超高人氣成為頂級流量明星，但沒想到2017年認愛童星出身的女演員關曉彤後，他的人氣便一路下跌，兩人相差7歲的感情也不被看好，不過對於感情十分低調的他們還是相守了5年，近期甚至還被網友爆料兩人已經領證結婚，預計明年初辦婚禮，在網路上炒得沸沸揚揚。對此，關曉彤的爸爸關少曾也出面回應了。

近期有網友在網路上爆料，稱自己的姊姊是娛樂圈的人，聊天時便提到鹿晗與關曉彤已經低調領證結婚，過年可能就會官宣、舉辦婚禮，而且鹿晗還大手筆的付出高達1億人民幣（約新台幣4.4億元）的聘金，令其他網友們看到後相當震驚，也立即在網路上掀起熱烈討論、瘋狂轉發。

對此，關曉彤同樣是演員的父親關少曾，事後也接受採訪，強調此事「就是造謠！我都不知道，真要結婚的話，會跟大家說的」；至於鉅額聘金，關少曾更嚴肅強調「假的，怎麼會是真的！『一個億的彩禮』、『年底辦婚禮』更是造謠」，他也希望網友停止無謂的猜測與想像。

事實上，這次的爆料沒被網友強力反駁，除了因兩人的感情穩定外，關曉彤的爸爸先前也曾表示「關曉彤要25歲才能嫁」，而關曉彤今年也剛好25歲，加上鹿晗曾說過「出道約10年就可以結婚」，算算時間也差不多，因此外界對於謠言深信不疑。不過，也有網友分析，如今的鹿晗已不比當年火紅，因此即使真的官宣結婚，網路也不會因為他而癱瘓。