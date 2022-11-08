高雄某駕訓班教練阿明，帶著一名嫩妹小美進行道路駕駛課程時，先用手觸摸她右手，接著還強摸大腿內側，遭到小美制止後，竟強拉小美的手碰觸他下體，小美回到駕訓班後和家人泣訴，並報警提告，駕訓班教練遭橋頭地院判處徒刑6月，因事後阿明認罪且賠償12萬和解，法官予以宣告緩刑3年，可上訴。

根據判決書，高雄市某駕訓班教練阿明，從民國110年8月中旬開始擔任嫩妹小美的駕駛教練。兩人在9月14日晚間進行駕訓時，阿明先以左手搓小美之右手，並來回碰觸她的大腿內側，小美感到不耐立刻以手撥開，未料阿明仍強拉小美的手去碰觸其下體而得逞。小美開車回到駕訓班後，立刻告知其弟弟，於是一起前往警局提告。

駕訓班教練阿明在審理過程中，坦承有抓對方的手還有推大腿一下，辯稱是當時小美操作油門不當，才會去推大腿，是警告她要小心。

但小美的弟弟則表示，當天小美下車後，看到他就開始哭，他當場問是否教練亂摸，小美表示稱回家再講，接著當天回家後，小美就說教練摸大腿跟講噁心的話，父親因此打電話質問教練，隔天小美就換教練。

橋頭地院法官審理後，審酌阿明為逞一時私慾，竟違反小美意願而為猥褻行為，顯然欠缺尊重他人身體自主權之觀念，使小美承受自主權及身體遭侵犯之痛苦，考量他坦承犯行，且與小美和解賠償12萬，判處徒刑6月，宣告緩刑3年。