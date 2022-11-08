工業電腦大廠樺漢(6414)公布2022年10月自結合併營收達新台幣105.28億元，年成長31.6%、月減少11.75%；累計2022年1至10月自結合併營收達新台幣936.51億元，年成長25.81%，10月及前10月皆改寫歷年同期新高的優異佳績。

樺漢表示，受惠於主要客戶對於集團旗下工控設計、系統整合、品牌通路保持良好的訂單出貨需求，在各國邊境陸續解封，帶動料況供應、物流交通等穩定順暢下，挹注集團三大事業體的10月營收的年增率分別為工控設計38%、系統整合51.1%、品牌通路9.1%，其成長動能分別如下。

工控設計，受惠於全球客戶對樺漢客製化工控設計服務的信賴，硬件系統的需求明顯快速增加，尤其樺漢個體方面，在主要歐美市場之智能零售、智慧金融、娛樂博弈等客戶的拉貨力道提升，加上匈牙利布達佩斯廠，隨著主要智慧金融客戶對於大型智能互動式自助提款機、結帳機等整機的需求持續提高，新業績的加乘下，挹注個體10月營收遞出年對年大幅成長1.07倍，累計今年前10月營收年增率更達49.3%。

品牌通路，儘管今年以來地緣政治、缺料等大環境影響整體營運成長表現，然受惠於基礎建設、國際知名品牌電動車之智能工廠等對樺漢集團IoT的硬軟解決方案穩健的需求，隨著料況供應逐步緩解，穩固樺漢集團營收規模的基礎。

系統整合，為因應智慧城市、先進製程產業未來發展的前景，包括政府與學校機構、半導體等客戶仍持續投入資本支出擴廠增產、基礎建設，帶動機電工程的設備出貨與服務增加，貢獻10月營收仍呈月增、年增的態勢。

不僅凸顯樺漢多元多角經營效益展現，亦齊步推進樺漢10月及累計前10月營收皆繳出創歷年同期新高的成績，為今年第四季營收表現有機會保持年增率高成長吃下定心丸。

面對升息、通貨膨脹、能源成本上漲、以及地緣政治等不可控的大環境因素，樺漢祭出兩大營運方針、六路並進，一方面持續採取「多元多角經營」策略，將產品技術的「軟硬整合」、「雲網結合」，與資源整合的「技術+產品」、「製造+全球行銷」，進行多元多角發展，為集團永續發展奠定良好的基礎，「EPS+ESG+ESaaS」，創造公司未來3至5年之營收、獲利年增率雙位數成長為目標，且整合上下游碳足跡排放，落實ESG，並積極拓展ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)開放性平台與混和雲進階雲端解決方案和服務的訂閱式業務範圍。

另外，在業務拓展方面，採取「創新商業模式」，包含企業三轉型的「數位轉型」、「綠色轉型」、「資安轉型」；雲軟硬整合的「工業元宇宙」、「淨零元宇宙」；價值鏈重組的「綠色供應鏈」、「全球製造與營運」，以期隨著運用集團高競爭力、高附加價值差異化之產品與服務訂單持續增加，不僅擴大樺漢集團在不同產業領域的市占率表現，亦持續推進未來樺漢整體營運更上一層樓。