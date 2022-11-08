眾所矚目的第五代RX在今年6月全球首發後，隨即引起媒體與消費者之高度關注，而同年9月底，Lexus總代理和泰車(2207)於台北市遠百信義A13戶外廣場，全台首發展出全新大改款RX 350，讓RX搶先與國內消費者見面。為回應廣大車迷的期待，Lexus總代理和泰車於昨(7)日正式展開媒體預賞，並公布全新RX的車型編成與預接單價。

全新RX導入多項先進科技，繼去年大改款NX導入並揭開品牌電能新篇章後，RX接棒持續引領品牌開創全新世代。同時，RX導入三款Electrified電動化動力系統，其中更包含RX歷代以來最強動力之500h車型，其搭載全新開發之2.4升渦輪油電複合動力與DIRECT 4電子式四輪傳動系統，透過強悍的性能與卓越的操駕表現，讓消費者感受全新品牌Electrified電動化魅力，而RX 500h將與首度導入RX車系之450h+插電式油電複合動力，以及350h油電複合動力，為RX構築最完整的Electrified電動化動力陣容，提供消費者各式選擇；此外，唯一的汽油動力-RX 350搭載2.4升渦輪引擎，藉渦輪帶來的強勁爆發力，完美結合全新RX的動感外觀，詮釋RX跑旅調性。相信本次改款所具備的各式動力編成，將可滿足廣大車主的各式需求。

在外觀設定上，受惠於GA-K平台，全新RX車身之寬度增加2.5公分，高度則降低1.5公分，使得車身造型比例更添跑格感。而車長雖維持不變，但軸距增加6公分，創造更寬敞舒適的車室空間。車身造型除延續新的Lexus家族設計語彙，包含貫穿式LED尾燈，以及由「L E X U S」字母排列而成之車尾銘板，RX更是第一款導入Spindle Body紡錘型立體車身設計的量產車款，打破原有之紡錘式水箱護罩外框藩籬，將經典之紡錘造型，更加融入前保險桿與引擎蓋立體線條，搭配全新19吋及21吋鋁圈，呈現未來感與運動豪華兼具的視覺風貌。車內則採TAZUNA全環繞駕駛座艙概念設計，透過整合多功能方向盤、儀表板、抬頭顯示器、中控螢幕及常用操作按鈕，以駕駛導向來精心安排整體座艙鋪陳，讓駕駛在視線移動降到最低的情況下，輕鬆操作各項功能，使每位車主更能專注於駕馭車輛與享受操控樂趣。

全新RX安全配備升級新一代LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統，較前代新增多項功能，如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助，以及速限標誌辨識等，並優化DRCC/LDA/LTA車速控制及車道變換/維持輔助邏輯，提供車主更安心自然的駕馭體驗。此外，全車系標配SEA安全離座輔助，結合E-Latch電子式門把與BSM盲點偵測警示系統，降低下車時遭後方來車碰撞的風險。

身為中大型豪華SUV級距銷售冠軍長達23年的指標商品，全新RX再度超越自我，為品牌帶來全新動力及設計概念之車型。而總代理和泰車為了滿足各種消費族群的需求，也將4種動力全數導入，搭配豐富配備與性能提升，提供10個不同等級設定，並以極具競爭力的價格震撼市場，體現Lexus攻佔豪華市場的強大企圖心。

價格方面，RX 500h的F SPORT Performance版預接單價為370萬元，RX 450h+旗艦版365萬元、豪華版325萬元，RX 350h、RX 350價格落在248萬-310萬元之間，建議售價將於上市後正式公告，多退少不補。