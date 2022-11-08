金擘獎揭曉，溪頭福華渡假飯店獲優等獎。（溪頭福華提供／廖志晃南投傳真）

金擘獎揭曉，溪頭福華渡假飯店獲優等獎。（溪頭福華提供／廖志晃南投傳真）

2022年第20屆民間參與公共建設「金擘獎」，經過數月審核及評選後，財政部公布得獎名單，其中，溪頭福華渡假飯店，在全台各大民間團隊激烈競爭中脫穎而出，榮獲民間參與公共建設優等獎。

行銷公關經理潘姵喻表示，深耕台灣超過38年的福華集團再獲殊榮，實至名歸；促參案件獎勵具卓越貢獻的民間團隊、政府團隊，鼓勵善盡社會責任，透過評選及頒獎公開表揚，獎勵各團隊提升促參推動成效，激勵民間優質企業及政府機關，推動公共建設，提升公共服務品質。

獲得優等獎的福杉國際旅館管理顧問公司，成立溪頭福華渡假飯店，2021年正式進駐溪頭自然教育園區，結合台大實驗林管理處，以永續發展、低碳環保理念，打造優質住宿、餐飲及會議設施，提升溪頭自然教育園區遊憩品質，帶動鄰近地區經濟發展，更配合環境資源與產學合作，打造兼具學術教育、生態環境及遊憩的國際級多功能園區。

福華集團繼公務人力發展學院福華國際文教會館，於2002年榮獲民間團體特優獎、2012年優等獎、2018年佳作後，溪頭福華渡假飯店今年首獲民間參與公共建設優等獎。

潘姵喻表示，團隊進駐溪頭自然教育園區，克服各種困難，付出的努力有目共睹，此次獲獎讓團隊上下士氣大增，為回饋廣大福華粉絲們，福華集團旅展住宿券每張2900元買十送一，將於福華官網線上銷售至11月11日，以全年度最優惠方式，感謝大眾支持；防疫期間，民間業者與政府機關聯手打造旅遊景點，由於疫情日漸趨緩，預期國旅將會有一番新氣象。