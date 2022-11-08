高雄市今（8）日清晨爆發街頭槍擊案，嫌犯連開15槍，釀成2人中彈。對此，國民黨高雄市長候選人柯志恩痛批，高雄槍枝氾濫問題嚴重，民眾對於治安有所疑慮，市府有必要好好解決。

針對高雄清晨爆發街頭槍擊案，引發社會關注，柯志恩今早到鳳農市場掃街時聞訊先是表情震驚，接著痛批，高雄槍枝氾濫問題，一向被大家所詬病，她也知道基層員警非常辛苦，非常努力想破案。

不過，柯志恩坦言，有關於高雄槍枝氾濫的問題，從過去到現在，顯然民眾仍對於治安有非常大的疑慮，高市府應該試圖讓大家來解除這方面的疑慮。