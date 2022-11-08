百貨通路家電通路商集雅社(2937)前3季每股盈餘為2.18元，面對年底百貨周年慶和電商雙11大檔期，集雅社在線上和百貨通路同步推出折扣搶攻，可望帶動第4季營收成長。

集雅社第3季合併營收為7.92億元，年增31.01%，稅後盈餘為909.4萬元，單季每股盈餘為0.25元，累計前3季合併營收25.76億元，年成長27.92%，稅後盈餘為8018.1萬元，每股盈餘為2.18元，較去年同期成長43.42%。

國內外面板業者近年來積極布局擴充中大尺寸面板產線和產能。產業調查研究機構TrendForce指出，2022年市場上40到59吋面板出貨比重約佔55%，國際電視大廠聚焦60吋以上大電視，市佔率上看20%，顯見中大型尺寸螢幕已成為市場主流；今年以來受全球新冠疫情和烏俄戰爭影響，大尺寸電視價格一路探底，直到近期才止跌，恰逢年底是百貨零售業銷售旺季，且大尺寸電視價格實惠，加上國際體壇盛事即將開打，為大尺寸電視增添買氣，也吸引許多消費者趁機採購大型家電，集雅社也特別在百貨專櫃推出80吋以上8K、4K的OLED、QLED、量子電視等專屬優惠，成為集雅社年底衝刺營收催化劑。

除大尺寸電視，除濕機等家電的使用需求提高，也帶動一波換機潮，集雅社看好這波家電買氣，11月不僅線上推出超殺折扣價，實體百貨通路也同步推出雙11限時現場價等，預期可望帶動年底營收成長。