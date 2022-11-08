42歲香港女星莊鍶敏（舊名：莊思敏）出身不凡，是馬來西亞拿督莊寶的女兒，讓她有「拿督千金」的封號，據悉身家高達8億港幣（約32億台幣），兩年前她閃婚成為台灣媳婦，另一半是台灣珍珠奶茶店CEO楊秉逸（Brian），今(8日)港媒報導，兩人因聚少離多，對定居地的觀念不同，低調結束兩年短命婚。

莊鍶敏從小在馬來西亞出生，長大後才移居香港，之後出道成為TVB旗下藝人，代表作為《乘勝狙擊》、《溏心風暴3》等，過去她因表示「穿皮草錯等於食肉錯」等話題引起爭議。2020年她宣布和台灣男友楊秉逸結婚，兩人僅交往半年男方就求婚成功，並在女方位於香港山頂的豪宅簽字成為夫妻。

莊鍶敏結婚半個月後，就引來許多酸民不看好的言論，還有人留言問：「離婚沒？」，讓向來敢言的莊思敏忍不住反擊：「邊敢爬你頭（怎麼敢比你快），你先吧！」，但她受訪時也坦言，由於疫情跟老公必須暫時處於遠距離婚姻，只能靠視訊聯繫感情，生活不在同個空間，話題也變少，有時只能無聊分享最近吃了什麼、或追了什麼劇。

今年6月，莊鍶敏還在IG分享跟老公貼臉閃照，祝丈夫生日快樂，沒想到不到半年風雲變色，據《東網》報導，兩人私下已經準備簽字離婚，報導指出，近年莊鍶敏將工作重心移往大陸，當時她稱老公會來陪她，開玩笑說如果她再被放鴿子就要離婚，原來並非玩笑話，婚後兩人因為對定居地的問題多次大吵，今年6月莊鍶敏貼出的照片其實也是舊照，兩人最後一次見面遠在去年底。

對此，莊鍶敏受訪承認正在辦離婚手續，前夫無法放下在台灣的事業，而她也無法到台灣定居，既然無法給對方幸福，就決定放手，至於是否有第三者？莊鍶敏說：「我這邊沒有，他那邊我就不知道，基本上應該沒有」，此外關於贍養費問題，莊鍶敏說兩人婚前就談好財務獨立，她不想拿贍養費，前夫也沒要求分她財產，算是和平分手。