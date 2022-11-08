根據基輔國際社會學研究所（Kyiv International Institute of Sociology）今天公布的一項民調，有至少88%的烏克蘭人認為將在10年內成為歐盟諸多會員國之一。

在俄羅斯2月全面對烏克蘭發動入侵後不久，烏國便提出申請要加入歐洲聯盟，他們也在6月時成為候選國。

俄羅斯的侵略，已經讓烏克蘭數以千計的平民喪生，並破壞了大片的領土和許多基礎建設。

這項針對烏克蘭各地1000名受訪者的民意調查，未包含克里米亞（Crimea）半島和其他俄羅斯在2月24日發動入侵前就遭俄國代理人占領的地區。

民調顯示，烏克蘭人對他們加入歐盟的機會十分樂觀，即便該國東部的人也是如此，當地目前戰火最為猛烈。

76%的受訪者認為，烏克蘭加入歐盟是可預見的事，僅5%的人表示，他們認為戰爭終將摧毀該國經濟，導致大量烏克蘭人外流。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1111108