過去羅志祥女友周揚青曾爆料他劈腿，一時間引起輿論譁然，兩人的近況備受外界關注。近日，羅志祥復出樂壇，而周揚青也被媒體爆料有新的戀情。對象是大陸偶像團體成員段星星，誰料，段星星卻曬出致歉手寫信，疑似戀情生變。

周揚青日前被媒體爆料熱戀小10歲男友段星星，讓不少男方粉絲留言砲轟，而周揚青也穿著帶有星星圖案的服飾，疑似護航被罵男友。過去，兩人被媒體拍到一同出現在公園之中牽手漫步，一路上有說有笑，還靠在欄杆上接吻。雖然兩人皆未正面回應戀情傳聞，但如此親密的舉動，應可認為兩人早已交往。

段星星身為大陸限定團「IXFORM」的成員之一。IXFORM的出道之路相當坎坷，不只選秀節目被腰斬，出道後遇上疫情，曝光機會幾乎沒有。被網友們認定是「小糊團」。今日，IXFORM將解散，因多位團員在解散前夕各自取消關注，團內不合的傳聞鬧得沸沸揚揚，多次衝上熱搜。而段星星也曬出手寫信，疑似因為戀情向粉絲致歉。

段星星在微博曬出手寫信。（圖／翻攝自段星星微博）

在段星星PO出的手寫信中，可見「我在處理近期工作和個人生活問題上的失職，讓許多支持我的粉絲、朋友失望，因此想向大家致歉，以後將以事業為生活重心。希望在未來的某天，能成為更好的自己。」疑似戀情生變，只好專心工作。然而，貼文PO出後，卻並未被網友買單，紛紛留言抨擊，表示「請正面回應你的緋聞」、「希望你以後的每一刻，都能覺得放棄粉絲、放棄事業所換來的現在是值得的」、「還記得說過的『最害怕相信我，喜歡我的人失望』嗎」、「雖然有點晚了，我們和你都和這過去一年多說再見，後續的路請自己走吧，珍重。」