大陸珠海航展看點之二：航太亮點不少。長征五號B與重型運作火箭模型。（澎湃新聞）

澎湃新聞8日報導，第十四屆中國國際航空航太博覽會（珠海航展）11月8日正式拉開帷幕。中國航太科技集團帶來了本屆航展上的重磅展品——1：1太空站組合體展示艙，全景展示太空站T字基本構型，讓大眾在地面就可以近距離瞭解中國人的「太空之家」，體驗中國載人航太最新科技成果。

報導稱，大陸太空站「夢天」實驗艙3日順利完成轉位，該實驗艙在10月31日被送入太空。「夢天」實驗艙轉位完成標誌著中國太空站「T」字基本構型在軌組裝完成，向著建成太空站的目標邁出了關鍵一步。

在珠海航展宇航展區，中國航太科技集團展出了長征五號B火箭、新一代載人運載火箭、重型運載火箭等新一代運載火箭家族和捷龍三號火箭、商業火箭沙盤等亮點項目。

同時，直徑3.5米／500噸推力先進整體式固體發動機、80噸級可重複使用液氧甲烷發動機等多型發動機以及風雲氣象衛星觀測體系、陸地生態碳衛星、陸地探測一號衛星、「羲和號」太陽探測衛星和商業航太衛星及產品等也受到了公眾的關注。

在防務展區，中國航太科技集團展出了地地打擊武器系統、防空飛彈武器系統、無人系統等一批最新型、家族化軍貿產品，包括A100G、A200、A300火箭武器系統，M20、M20B飛彈武器系統，HQ-16FE中遠端防空飛彈系統，地／艦空和空空／地飛彈家族，防空反導反無作戰體系和靶彈系統等重磅展品。

澎湃新聞報導，中國航太科工集團公司在本屆航展上帶來多款重磅裝備，紅旗-17AE、紅旗-9BE、鷹擊-18E、鷹擊-12E、CM-401等飛彈都是首次亮相。這些飛彈不少是中國現役裝備的出口型號，性能達到世界先進水準。

在航太方面，航太科工展示了快舟十一號、快舟一號甲固體運載火箭，騰雲工程的空天飛行器再次亮相。