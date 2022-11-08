一名女網友有名住外縣市的閨蜜，她與丈夫假日會回婆家，因此把新家空房給對方偶爾借住，閨蜜也會給點小錢，持續數月後，閨蜜開始平日也會來，但不給錢了，讓她心裡不是滋味，丈夫勸「算了沒關係，更何況她是妳那麼好的朋友」；其他網友認為她一開始是免費，後面卻想討錢，「一開始就別裝大方」。

該女網友在Dcard上發文，她與丈夫2年前入住新家，平日都住裏頭，假日會回婆家或娘家，而她有一位外縣市的閨蜜，她體諒對方住飯店費用昂貴，家裡周末也沒人，因此讓對方每個月來住2、3次，原本對方很不好意思，提出要給錢後，原PO同意了，該閨蜜因此每個月準時給錢並把房間打掃乾淨。

該女網友說，該閨蜜現在平日偶爾也會來住，相處上都很好，但持續幾個月後，對方開始不給錢了，她也不知道怎麼開口討要，「因為以我對她的了解，她不太可能是忘記了」，她說以前對方都是把錢放在夾鏈袋內，在放到她的外套口袋裡，還會傳訊息說錢放好了。

該女網友說，自從閨蜜平日也會來住後，就開始沒收到錢，但閨蜜還是會傳訊息說什麼時候離開，而她的丈夫則是說「算了沒有關係，更何況她是妳那麼好的朋友」；其他網友留言「會不會是她最近經濟比較拮据」、「也許一開始就不要裝大方可能比較好喔」、「但你不是原本就想給他免費嗎？還是你一開始就只是客套」、「都不怕朋友會變成破壞自己婚姻的小三嗎」。