美國前總統川普以威脅國家安全為由，在2019年把中國電信設備廠華為列入黑名單，阻斷其購買美國半導體和其他關鍵技術的機會，雖然華為在西方國家發展受挫，但根據南華早報報導，華為轉向非洲地區布局頗有斬獲，非洲國家把自己的利益放在首位，甚至同時引進華為和其他國家的設備建置5G，以規避歐美的制裁。

報導指出，華為在非洲建置大規模資訊與通訊科技基礎設施，包括資料中心、光纖電纜與雲端服務等ICT設施，非洲當地的電信業者也大手筆投資中國的電信設備和基礎設施，值得注意的是，上月底又有兩家位於南非與肯亞的行動通訊業者啟用華為5G網路。

回顧2019年，南非行動數據網路運營商Rain成為非洲首個使用華為設備的業者，在這之後，規模大於Rain的南非半官方有線及無線通訊運營商Telkom也跟進。而在肯亞，當地最大行動電訊公司撒法利電信（Safaricom）也運用華為與芬蘭諾基亞建置的基礎設施，是東非最先啟動商用5G高速網路服務的通訊業者。

華為成為許多非洲電信公司的首選技術，南非另家通信業者Vodacom是英國伏德風（Vodafone）的子公司，其網路供應商也是華為和諾基亞，至於總部位在南非約翰尼斯堡的跨國電信公司MTN，則是使用華為、中興通訊和瑞典易利信的技術。

報導提到，非洲各國政府並未禁止當地電信業者使用華為的技術，分析華為提供比西方更實惠的價格，非洲國家正在抓住華為提供的機會，對其技術基礎設施進行現代化改造。

即使美國政府制裁華為，但根據統計，從2015年至2021年，美國至少有1681個州、地方組織向華為等中國廠商購買服務或產品，主要原因在於聯邦政府的法規並不能規範州政府。其中一個主要買家是一所位在密西根州的公立大學，其購買華為的網路設備與服務，花費超過1500萬美元（折合約4億台幣）。

華爾街日報則披露，華為仍是全球最大的通訊設備銷售商，而且收入已連續第二季成長，有跡象顯示，該公司在經歷美國多年的懲罰性制裁之後，業務已開始穩定下來。