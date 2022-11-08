睡覺姿勢恐影響性功能！泌尿科醫師程威銘表示，許多性功能障礙是睡不好造成的，要睡個好覺，可以先從睡姿來看，他個人最推薦男性「側睡」，除了可以讓生殖器有足夠的勃起空間，同時也比較不容易發生打呼、胃食道逆流，使睡眠品質提升。此外，寢具的選擇、睡覺環境和飲食習慣等也都會影響。

程威銘近日在YouTube上發布新影片說，在門診遇到很多性功能障礙的患者，經檢查發現有很多是因為睡不好，而多數人改善睡眠後狀況就好轉。而要改善睡眠問題可從睡姿看起，一般常見睡姿為仰睡、側睡和趴睡，其中趴睡最不好，除了會對頸部造成壓力，多數男性睡覺都會出現勃起狀況，勃起又被壓迫，基本上對生殖器不太好。

程威銘表示，仰睡稍微好一點，但對打呼的人來說不宜，因為打呼會導致交感神經過度旺盛，甚至可能出現缺氧狀況，且喜歡仰睡的人，下背部的壓力會比較大，建議可以在膝蓋下面墊一顆枕頭，盡量減少下背部的壓力。

程威銘指出，對男性健康最好的睡姿就是側睡，一方面可讓生殖器在夜間有足夠的空間勃起；二來側睡較不會對呼吸道產生壓力，導致睡眠呼吸中止症；最後側睡也可以降低胃食道逆流發生機率，進而減少睡眠被影響的狀況。

程威銘表示，除了睡姿，影響睡眠品質的因素有許多，首先是睡眠環境建議可選用比較適合自己的寢具，並要定時清洗寢具；再來環境應暗一點、冷一點與乾燥一點，會比較容易睡個好覺；另睡前應避免喝酒、喝咖啡與抽菸，雖說喝酒能幫助入眠，但喝酒會使睡眠深度下降，而抽菸則是會使呼吸道黏膜腫脹，導致睡眠的時候呼吸不順。

程威銘也提醒，睡前不要玩手機或打電動，應讓自己的大腦放空比較好睡；最後晚餐也別吃太飽，否則可能會引起胃食道逆流，或是讓晚上起來上廁所的機率增加，上述提到的幾個狀況，不只會影響到睡眠，也可能連帶影響到性功能。

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