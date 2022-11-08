【獨家訪問】台版柬埔寨受害者曝恐怖經歷 親揭同住3人遭凌虐身亡真相 @中時新聞網

新北市刑大組成的專案小組，日前循線破獲駭人聽聞的「台版柬埔寨」事件，讓全台民眾震驚。國民黨台北市議員王鴻薇認為，發生如此嚴重的社會事件，總統蔡英文卻沒有隻字片語，反而持續跑助選行程，怒批「對得起台灣人民嗎？」

王鴻薇昨（7）日在臉書表示，警方在淡水、中壢救出多名被害人，他們1天只能分食1碗泡麵，甚至還被暴力控制，現場起出束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具，其中3人被虐死棄屍，狀況慘烈被稱為「台版柬埔寨」。

「這就是蔡英文的社會安全網？」王鴻薇指出，台灣發生這種擄人、控制群體、殺人棄屍的誇張案件，無不讓人細思極恐，但事發至今，蔡英文除多次助選民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、合體民進黨台北市長候選人陳時中外，幾乎沒有隻字片語，腦子裡只剩選舉。

王鴻薇質疑，蔡英文過去在民進黨中常會回應柬埔寨事件，稱「政府正全力動員，持續透過各種管道加速救回國人」，但如今事情發生在台灣，蔡英文卻一聲不吭，怒批「這是什麼總統？對得起台灣人民嗎？」