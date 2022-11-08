即時／珠海航展看點之三：無人裝備備受矚目。圖為中國電科展示的蜂群系列化戰車。（澎湃新聞）

珠海航展看點之三：無人裝備備受矚目。圖為 彩虹-4無人機將進行飛行展示。（澎湃新聞）

澎湃新聞8日報導，第十四屆中國國際航空航太博覽會（珠海航展）11月8日正式拉開帷幕。隨著無人裝備技術的發展，無人機、無人戰車、無人艇等無人裝備早已成為各軍事強國或大國競相研製的新型武器裝備，無人機早已在戰場上廣泛使用，無人戰車、無人艇等新型無人裝備也逐漸走向戰場。

澎湃新聞報導，有多款新型無人機首次亮相本屆珠海航展，包括無偵-10電子無人機、「翼龍」-3、「彩虹」-5H等無人機。除了上述無人機，無偵-7、無偵-8、攻擊-11和攻擊-2等先進無人機也亮相航展。

無偵-7無人機是中國自行研製生產的高空無人偵察機，主要執行邊境偵察、領海巡邏等任務。無偵-7無人偵察機被外界稱為中國版的「全球鷹」，是一種戰略級無人偵察機。

無偵-8是一種高空高速無人機，可對敵防護嚴密的戰略、戰役目標實施有效突防，利用配裝的偵察任務設備獲取高解析度靶心圖表像，為各級作戰部隊提供偵察和打擊效果評估情報。攻擊-11無人機在2019年大陸國慶閱兵中首次公開，該機採用飛翼式布局，具有優秀的隱身能力。

澎湃新聞報導，此次展出的無人戰車既有長約三四米並且配備機關炮、反坦克飛彈的大型無人作戰車，也有長度不到1米只配備機槍的小型無人戰車，機動方式既有輪式也有履帶式。此次航展，多個軍工企業展示了十餘款無人戰車展示了中國已在這一領域取得豐碩成果。

隨著巡飛彈（介於巡弋飛彈和無人機之間的智能武器）技術的發展和服役，巡飛彈已經走向戰場，尤其是2020年爆發的亞美尼亞、亞塞拜然之間的納卡衝突，巡飛彈發揮了重要作用，引發了各國的高度重視，也將推動該武器的廣泛服役和使用。

在本次航展上，航太科技、航太科工和兵器工業、中國電科等多個企業展示了多種巡飛彈，包括FH-901巡飛彈、「飛龍」系列巡飛彈等。