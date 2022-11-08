台北市長候選人電視辯論會5日結束，最新民調顯示，國民黨參選人蔣萬安以35％支持度，領先民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊。國民黨高雄市議員參選人白喬茵則表示，從民調消長，可看出民進黨在台北市長這局的策略完全錯誤，她也提及曾在高雄遇過一名從台北來的38歲民眾，且痛批陳時中「爛死了」，讓白不禁表示很意外。

TVBS最新民調指出，35％受訪民眾認為蔣萬安表現最好、28％認為是陳時中、19％認為是黃珊珊，尚有18％認為難以判斷。對此，白喬茵7日在政論節目《少康戰情室》中指出，從民調消長可以看出民進黨在台北市長這局的策略完全錯誤。她認為，扯爸爸、扯一個平凡女性，在10年前是有用的，但現在選民已經普遍民主覺醒，平白無故攻擊不相關的人，已經觸動到大家的良心跟道德底線。

白喬茵也透露，有時候在搭計程車或在外面遇到一些外地來的遊客，在聊天過程中，知道是從台北來的，都會問台北市長支持誰？白喬茵說有遇到一名38歲的人，當被問及為什麼不喜歡陳時中時，他竟回陳時中「爛死了」，並表示絕對不可能支持陳時中。白喬茵坦言這個回答讓她很意外，因為她一直以為30歲、40歲這個年齡層，是支持民進黨居多，她認為從這點就可以看出，民進黨在這樣的操作底下，是完全錯誤的。