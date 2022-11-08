美國時間11月7日矽谷最知名的新創實境秀節目《Meet The Drapers》正式宣布，第五季總冠軍誕生，來自台灣的體外癌症藥物檢測新創公司「精拓生技」擊敗全球上百組團隊，拔得頭籌，不僅獲得冠軍頭銜，更獲得全球公認創投鼻祖 Drapers 家族100萬美元投資。

《Meet The Drapers》第五季在科技部牽線下首度促成台灣成為參賽國家之一，精拓生技也於今年2月開始與其他台灣39個團隊從地區賽競逐，並成功取得台灣區賽代表資格。事實上，精拓生技一度鎩羽而歸並未進入半決賽，反而是受到觀眾的支持，以觀眾投票前3名之姿取得赴美參加總決賽的外卡資格。

此次總決賽共有來自5個國家的7個團隊爭奪冠軍及100 萬元投資，最終精拓生技從總決賽7個團隊中勝出，成為年度總冠軍。

精拓生技創辦人暨執行長陳柏翰表示，癌症一直是國人十大死因之首，即便現代醫療已有較高的治癒率，憾事仍持續在生活中發生，他原本在美國擔任資訊主管，因為父親罹癌，才知道同一種癌症藥物並非對每一個患者都有療效，因而以資訊工程中Try& Error 與 A/B測試的手法，為癌症患者找出最適合的藥物。

精拓生技以循環腫瘤細胞（CTC）為基礎，僅須透過抽血的方式，並利用技轉自台北醫學大學獨家專利體外腫瘤細胞複製技術，可幫助癌症患者在體外複製大量的癌細胞做為體外替身，利用此替身進行各種不同抗癌藥物的測試，讓臨床醫師能及時找出符合病人的最佳藥物策略。