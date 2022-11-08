台中港務消防隊員在消波塊旁，緊急救起張男將他送醫。（台中港務消防隊提供）

警方於碼頭發現酒瓶及打火機等私人物品。（台中港務消防隊提供）

「救命啊！台中港有人跳海啦？」台中港務消防隊西碼頭分隊，8日清晨接到民眾報案，指稱台中港100號碼頭有人跳海；台中港務消防隊員在消波塊旁緊急救起送醫。台中港務消防隊指出，該名男子獲救後卻說：「是他酒後不小心落海啦！」

警方指出，台中港務消防隊8日清晨4時27分，接獲西碼頭無線電通報，台中港100號碼頭有人溺水，並請求支援；台中港務消防隊火速出動4車15名消防隊員，立馬趕到現場救援，警消到場時發現，34歲的張姓男子，疑似在台電入水口橋上酒後落海，失溫倒臥岸邊的消波塊，

台中港務消防隊於清晨5時2分，將張男帶上岸，由西碼頭消防分隊救護車載到梧棲童綜合醫院治療，他獲救後告訴消防隊員，自己在碼頭喝酒，一時不小心慎掉落港池內。

童綜合醫院表示，張男到院時意識清楚，雙腳有擦挫傷，經初步治療後，於早上7時7分就出院。

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