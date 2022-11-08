烏克蘭今天表示，國防部正在徵用幾家能源和製造業公司，以確保軍隊獲得足夠物資來抵禦俄羅斯入侵。

烏克蘭做出上述宣布之際，俄羅斯軍隊持續猛轟烏國重要基礎建設，導致烏國40%電力設施受損。

綜合法新社和路透社報導，這是自2月俄羅斯入侵以來，基輔當局首次動用戒嚴令採取這類行動。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，此舉是為了協助滿足戰爭期間國防部門的緊急需求。

澤倫斯基在通訊軟體Telegram寫道：「這類在戰爭情況下對我國而言有其必要性的措施依現行法律執行，將有助滿足我們國防部門的迫切需求。」

「在這艱難的時期，我們必須竭盡全力，解放我們的土地和人民，支持烏克蘭軍隊。」

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）在基輔召開的記者會中說：「出於軍事所需，決定將具有戰略意義的企業資產徵為國有。」

丹尼洛夫說，這些企業包括烏克蘭航太公司馬達西奇（Motor Sich）和石油和天然氣公司UkrNafta；馬達西奇位於部分遭俄羅斯控制的札波羅熱（Zaporizhzhia）地區。

丹尼洛夫補充說：「戒嚴令解除後，可能會將這些資產歸還給其所有人，或其可能得到補償。」

其他能源和製造業公司包括Zaporozhtransformator、AvtoKraz和Ukratnafta。前述5家公司皆未立即發表評論。

烏國國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）說，這5家企業的資產將由國防部管理，以確保能因應「緊急」的軍事需求。

列茲尼科夫說：「這包括提供燃料和潤滑油，維修軍事裝備和武器。」

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）說，被國家徵收的這些企業生產或提供對烏克蘭國防和能源需求「至關重要」的產品或服務。

他說：「這些企業必須全年無休，以因應國防需求。」（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1111108