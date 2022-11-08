現場遺留許多彈孔。（洪靖宜攝）

監視器拍下車輛行經畫面。（洪靖宜攝）

高雄市大寮區88橋下8日凌晨驚傳槍響，據了解，2輛車停在橋下停等紅燈起步沒多久後，疑似遭一輛不明車輛開槍，當場造成2名男子受傷，一人頭部中彈，一人腿部中彈，皆往醫院搶救，根據現場遺留彈殼及彈孔研判開15槍，附近工廠鐵門上還可見彈孔，目前警方調閱監視器已經鎖定相關人車進行追查當中。

當時2輛車正在台88橋下停等紅燈後起步不久，就有不明車輛朝他們開槍，其中駕駛白色車的侯姓男子頭部中彈，另一名駕駛白車的翁姓男子腿部中彈。

透過監視器畫面可見2輛車行經後，後方有一輛車跟上後隨即加速離去，其中一輛中彈的白色車輛還因此撞到電線桿，隨後從車後座先逃下一名男子，副駕駛座一名女子也趕緊逃下車。

附近的工廠鐵門等多處遺留著許多彈孔痕跡，員工說，7點多到場上班時現場都已經清空。初步掌握約疑似是有3輛車在追逐這2輛車，其中1輛車開槍，至於詳細開槍原因為何，待警方釐清。