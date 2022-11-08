平常習慣在室外運動的人總是會受到天氣的限制，近日天空總是飄著毛毛細雨，讓他們十分困擾，這時，運動天幕球場就能夠提供遮陽避雨的場地，讓大家不用再顧慮天氣問題，想運動就運動！

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查出了近三個月來關於「運動天幕球場」的網路熱門關鍵字，可以看到「新北市」、「新建」、「市民」、「市府」、「設施」、「特色」等關鍵字，可見新北市政府近期新建天幕球場在網路上形成熱烈討論，其實在新北市共有28處運動天幕球場，14處健身中心，每個球場都結合了當地的特色，今天就一起跟著《DailyView網路溫度計》來看看新北市有哪些有特色的天幕球場吧！

板橋區八德公園天幕籃球場

板橋區八德公園天幕籃球場位於雙十路二段和萬板路交叉口，以「松鼠」為主題，地坪以藍綠色為設計，使用PU材質，減緩運動時雙腳衝擊力，搭配雙向斜屋頂設計，抗風、易散熱，同時使用吸音材質，有效降低打球聲響，固定式的籃球架，能降低受傷風險。

網友評價：「設備場地一直有在更新」、「很用心在維護整潔、天幕籃球場也是附近都沒有」、「可以避風雨，場地又新看著舒服」、「設備硬體更新很快，且有遮雨棚」、「松鼠的設計超可愛」、「有了天幕籃球場真的方便很多」。

image source:新北體育處

八里區頂罟活動中心天幕籃球場

八里區頂罟活動中心天幕籃球場位於八里大道與中山路二段交叉口，以「樹木」為形象設計，營造出於樹下乘涼、跑跳、運動休閒之場地，並融入頂罟活動中心與公園綠色軸帶意象，打造新形象風雨遮棚。頂棚內的LED照明設施，也讓民眾在夜間打球更安全。

網友評價：「晚上打球也很安全」、「打球運動，都風雨無阻了」、「辦活動也超方便，可以遮陽避雨」、「有遮雨棚很方便」、「超開心有天幕球場，至少可以想打球就打球，不受天氣影響」、「晚上照明很足夠，打球也相對安全」。

泰山體育園區戶外籃球場

泰山體育園區戶外籃球場位於公園路，天幕以鋼結構施作，能有效提升承載能力及耐震強度，天幕薄膜則是立體波浪造型，球場採用單向30M無落柱之大跨距設計，並以對比強烈的紅色與藍色為主色調，搭配街頭塗鴉風格，並搭配新北和泰山的文字及標誌，吸引許多人前往打球、拍照打卡。

網友評價：「來打球還可以順便拍帥氣美美照」、「外觀設計看起來超有氣勢」、「不用擔心淋雨和曬黑」、「感覺很不錯」、「真的是設計的超有街頭風」、「拍起照來超有鬥牛的氣勢」、「真的很讚，也不會太暗之類的」、「鬥牛風設計真的打球超有feel」。

鶯歌區永吉公園

鶯歌永吉公園位於鶯桃路，天幕籃球場以橘、黃色調設計並結合了在地最有特色的「炮仗花」，打造出融合炮仗花色彩與意象的薄膜式天幕及地坪的「炮仗花主題」天幕籃球場，除此之外，永吉公園還能遊玩共融式遊具、欣賞彩繪藝術，是一處賞花、打球等都兼俱的特色公園。

網友評價：「不受天氣影響、能痛快暢打」、「公園超有特色，有時候充滿了炮仗花」、「打球還可以賞花」、「風雨無阻，打起來」、「橘黃色設計超有活力」、「終於就算下雨也能打球了」、「不受天氣影響都能暢打，運動控很滿意」。

image source:新北體育處

土城區綜合體育場

以土城特色花卉「桐花」作為意象設計，天幕的雙層弧形浪板設計展現花瓣堆疊、綻放，象徵花開綻放。搭配跳脫以往的單調色系，導入年輕色彩，讓球場充滿青春活潑的氛圍。圓弧形屋頂也有助於籃球場的排熱效果，鄰近的土城國民運動中心也能體驗更多運動項目。

網友評價：「不受天氣影響，真的很讚」、「球場的色調超活潑，一進去就感受到活力」、「特別從台北來打球，真的超羨慕」、「真的是無畏風雨的球場」、「雖然被蓋住，但不會感受到熱」、「想打球就打球，很方便」，「有更多時間可以愉快打球啦」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月26日至2022年10月23日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『天幕籃球場』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註)。

*註熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。