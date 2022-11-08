食科系講師王俊勝(右二)指導系上學生，參賽全國廚藝賽獲得佳績。（弘光科大提供／陳世宗台中傳真）

弘光科技大學食品科技系、餐旅管理系學生，日前參加第二屆全國銀髮養生廚藝大賽，勇奪8金2銀1銅佳績。其中，餐旅系大二學生莊國英帶著大一學弟謝明翰一起烹煮熱菜，運用惜食概念入菜勇奪全場最高分。食科系兩名學生在報名前確診差點來不及報名，解隔離後趕工繳交作品報名，榮獲2面金牌佳績。

食科系講師王俊勝說，在他與講師黃志雄指導下，系上四名學生劉嘉穎、王芝雯、林承翰、林暐勳參加中西式點心烘焙類比賽。這次主題以季節水果百香果為主要食材，學生製作麵包、百香果塔；因百香果每一批酸甜度、含水分不同，必須要把味道熬煮到一致才能製作。

餐旅系副教授黃汶達指導的四名學生周姿君、莊秉樾、王秀楨、胡永薇，參加中西式點心烘焙類比賽，皆榮獲金牌。餐旅系助理教授王志榮指導學生參加熱菜現場烹調組，採用大二學長姊帶領大一學弟妹方式搭配比賽。

王志榮指出，用經驗技術傳承，相互切磋可讓彼此進步，比賽限時2小時烹煮4道菜各3盤，大二的莊國英帶著烹飪在基礎階段的大一學弟謝明翰勇奪金牌，還獲全場最高分，額外多一個小金人獎座；另一組大二的陳思宇帶著大一學妹姚智荃，則獲得銀牌。

莊國英表示，比賽指定雞胸肉、國產石斑魚搭未來肉、澳洲牛板腱，及養生湯品，為讓純植物蛋白製成的未來肉口感更細緻，融入惜食不浪費的概念，把切剩的魚肉加入未來肉裡提升鮮甜味，沒想到意外獲得評審的喜愛獲得全場最高分。

莊國英說，去年參加該場比賽獲得銅牌，今年再接再厲奪金，更獲得最高分。首次和大一的學弟搭檔，考驗彼此默契與功力；利用課餘時間不斷練習，時常練到深夜。比賽前幾乎未曾在規定限時2小時內出餐完畢，正式比賽時展現完美配合度，他負責煮菜，學弟負責配菜、醬汁，在2小時內做出4道、12盤菜。

「上一個比賽前確診隔離，失去資格，還好這次趕得及。」王芝雯說，因染疫失去一場比賽的機會，這次比賽在隔離後，幸好還有時間製作。為符合比賽主題養生、銀髮族，她製作百香果塔時，特別減糖低鹽，也把牛奶換成豆漿，做完拿給同學試吃反應不錯，也擄獲評審的心。