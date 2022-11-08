高雄85大樓過去曾是背包客、外籍旅客相當喜愛入住的大樓，但近日疑似受疫情、景氣變差的影響，在《591房屋交易網》上出現80間套房待售，其中總價最便宜只要143萬，甚至還有仲介開出雙景觀套房，還送美食街攤位的行銷手法，疑似出現倒貨潮。

高雄85大樓命運多舛 東帝士集團破產、君鴻酒店關閉

高雄地標85大樓，樓高347.5公尺，加上天線共高378公尺，是台灣第二高的摩天大樓，不過該大樓命運多舛，在1987年興建時，就遭逢地基流失，導致連續壁無法順利完成，直到1997年才順利完工，不過後續接連碰上主題樂園發生意外事件、日商大丸撤出、東帝士集團破產、君鴻酒店關閉等問題，讓85大樓發展不如台北101。

也因85大樓當初規劃就有打算販賣套房物件，對此，吸引有不少民宿、日租套房業者進駐，有些套房平均一晚甚至不到1千元，對背包客、外籍旅客來說，CP值相當高，但也因套房過多，加上該大樓多處設施閒置，且沒有統一管理，導致這裡出入份子複雜，影響居民居住品質。

熱門關鍵字離不開「情色」聯想 居住品質堪憂

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「高雄85大樓」近兩年內（2020/11/07 - 2022/11/06）熱門關鍵字，其中因藝人龍劭華在2021年9月14日，因拍戲期間在高雄85大樓套房內昏迷，搶救不治，享壽68歲，有相關關鍵字上榜，在網路上造成討論。

另外，可見「*友」、「一*情」、「外約」、「喝茶」等與色情行業有關的字詞也有上榜，顯示網友討論到高雄85大樓時，多數呈現負面話題。因此，當這篇倒貨潮新聞一出，不少網友認為85大樓物件不值得購入。

都認為高雄85大樓有太多缺點：「更高的城中城」、「出入複雜加上大樓，如果火災很容易跑不掉，鬼才買咧」、「持有很虧，不要當接盤俠，自住耶不推薦，出入複雜，風水和格局差」、「都住高雄了為啥不買透天厝，房間坪數小又不能用瓦斯」、「85大樓真是很奇葩，蓋這麼高的大樓，結果大多用來當出入複雜的日租套房，顛覆我對超高大樓的印象」。

受疫情影響 業者撐不住便宜出售

據《TVBS新聞網》報導指出，受到疫情影響，有部分民宿業者撐不下去，導致好幾間店面都貼出待租售的字樣，甚至還出現13坪套房，開價143萬元，換算一坪單價約10.65萬元，面對開價出現白菜價格，房仲表示，應該是景氣不佳，持有成本提高，讓屋主不得不低價出售。

透過《591房屋交易網》查看高雄85大樓在售物件，近半個月就上架26間，共有80間待售中，一房格局約10坪~30坪，總價開約188萬元~760萬元，二房格局則約38坪，開價968萬左右，其中總價最便宜只要143萬，整體價差相當大。

接受《TVBS新聞網》採訪的房仲業者江炳賞表示，價格落差甚大原因，除了房型坪數差距外，像是面向中庭採光較差的內圈，與面向大樓街景、海景，採光良好的外圈，這種內外圈也是影響價格的一大因素。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年11月07日至2022年11月06日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『高雄85大樓』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。