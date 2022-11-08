民進黨高雄市長陳其邁力拚連任，昨起合體市議員候選人站路口拜票，今（8）日一大早也到中正、民族交叉口拉票，媒體關心是否會睡眠不足？陳其邁笑說，「我還OK沒問題」，自己一向很早起，睡眠平均時間還可以，希望把握最後時間全力衝刺。

陳其邁昨、今兩天早上7時30分，就站在車水馬龍的大路口拜票，每場時間約莫1小時，他今持續扮演母雞角色，除為自己拉票外，也盼拉抬市議員候選人選情，包括黃文益、郭建盟、湯詠瑜都跟緊緊，希望爭取更多選民支持。

不過身為夜貓子的他，是否睡眠不足？陳其邁說，「我都一向很早起床，大概6點左右起床，我的睡眠平均這樣還可以啦」，有時候趕行程在車上補一點眠，躺著就睡，睡了就醒，「我還OK沒問題」。

陳其邁強調，會把握最後10幾天的時間全力衝刺，希望在這兩年的打拚下，市民也能繼續支持，再給自己4年的機會，他會繼續往前衝。

至於如何拉攏婦女選票，陳其邁提及，對於婦女很多照顧都實實在在地做，希望說能減輕女性朋友的負擔，包括保母補助、公托、公幼、平價教保服務在這2年都增加得很快，以及產檢交通補助、月嫂坐月子的服務以及增加對保母的補助，而公托、準公托等這些增加的速度是6都第一。

陳其邁強調，會持續的增加對婦女朋友的照顧，減輕他們的負擔，而女性權益的保障也是非常重要，因此成立性平辦公室推動平權，讓女性朋友從公民參與的權利到工作、生活上等各項政策，來檢視市府的預算和政策的執行，來落實平權。

針對這周六公辦政見會將登場，陳其邁表示，現在還是有市政行程，會利用時間來複習，因為市政是每天都在做的事情，還是維持市政優先，其他行程有時間的話會多跟選民來接觸，政見會也會利用時間來準備。

有關確診者不能投票，要怎麼防範確診者進入投開票所？全台規定不一？陳其邁回應，中央有中央的規定，但也希望能有一個全國一致性規定會比較好，不過投票是選務機關的職責，已經進入選舉期間，「應該是由中選會跟地方選舉委員會去制定一個一致性的規定，我覺得這樣會比較好」。