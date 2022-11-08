北市一名林姓男學生住在學校宿舍，今年3月間趁室友A熟睡時，偷觸摸對方的下體遭抓包。台北地院審結，依犯性騷擾防治法，處拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，另須提供4小時義務勞務。可上訴。

判決書指出，林姓男子與A男為同校同寢室的室友，今年3月26日上午6時許，林男見A男仍在熟睡，遂伸手觸摸A男的下體被A男察覺，後來A男不堪受辱報警處理，全案經由台北地檢署偵結起訴。

台北地院審理時，林男認罪，法官認為林男與A男為室友，卻趁A男睡覺無法抗拒之際，以手觸摸A男的下體，絲毫不尊重A男的身體自主權。

法官考量林男無前科，素行尚可，雖願意賠償A男，但A男不願意調解而破局，兼衡林男的年紀、犯後態度、犯罪情節、目的、手段、對A男造成的危害程度等一切情狀。依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，期間付保護管束，另須向指定的政府機關、機構、行政法人、社區或符合公益目的的機構或團體，提供4小時義務勞務。可上訴。