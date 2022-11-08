來自台中的張姓婦人偕同家人6日到台東縣池上旅遊，晚餐後步行回民宿時，被1輛小貨車撞上，張婦重傷送醫不治，女兒受輕傷，肇事小貨車逃逸，警方晚間找到肇事車輛及1名酒醉的徐姓駕駛，經酒測後酒測值高達0.95毫克，但他辯稱自己是返家才喝，且不知道撞到人，徐男在偵訊時坦承酒駕，警方訊後將徐男依酒駕致人於死罪嫌送辦，檢方訊後諭令2萬元交保。

住台中的67歲張姓婦人和林姓丈夫及2個女兒，昨到台東池上旅遊，晚間7時許用餐後步行回民宿，行經池上鄉忠孝路段，被1輛小貨車從後方撞上，張婦被撞倒地重傷、失去呼吸心跳，女兒擦撞輕傷，家屬報警將張婦送送關山慈濟醫院，急救後仍告不治，肇事小貨車逃逸無蹤。

據了解，家屬當時目擊肇事車輛為藍色小貨車，警方調閱周邊監視器以車追人，晚間8時許找到肇事車輛，並找到1名酒醉疑似駕駛徐男子帶回警詢，但該男子否認涉案，返家後才喝酒。

徐男家屬事後聯繫律師到場後，徐男才坦承自己酒駕，警方訊後依酒駕致人於死罪疑似地檢署偵辦，經複訊後，諭令2萬元交保。

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