玉山金(2884)今年以來遭外資賣超，外資持股比降到33.6%左右。玉山金旗下玉山銀持續進行數位轉型，本周進一步與國內資訊服務產業龍頭鼎新電腦簽訂合作備忘錄，玉山銀行運用API將銀行服務串接至鼎新電腦的ERP產品中，未來企業顧客可透過加密模組直連銀行，即可完成相關的金融服務，快速、安全又便利。

ERP為企業貫穿價值鏈運營的數位化平台，而觀察現行企業日常營運資金收付款常見的痛點，主要發生在ERP系統作業完成後，須再透過銀行實體通路或網路銀行執行相關支付交易，且後續還需將交易結果人工更新回ERP，過程甚為繁瑣及耗時，為提升企業日常營運效率並優化整體操作體驗，玉山銀行與鼎新電腦合作推出創新API服務，以企業最常用的轉帳匯款交易為例，未來僅需於鼎新ERP系統放行即可輕鬆完成交易，無須再登入網銀作業，同時交易結果也可即時回饋到ERP，滿足企業金流、資訊流一站式完成的便捷服務。

玉山銀行在國際化發展的進程中，以「深耕台灣、布局亞洲」為核心，「建構跨境整合的亞洲金融平台」為主軸，滿足顧客多境多幣別的金融需求，並已在海外10個地區設有30個營業據點，成為顧客前進亞太的最佳靠山，未來亦規劃將此服務模式，逐步推展至玉山及鼎新的各海外據點，讓企業在數位轉型的過程中，可以無縫接軌的延伸。