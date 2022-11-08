由成功大學團隊研發的雙節混合式燃料探空火箭，8日一早在屏東旭海「短期科研探空火箭發射場」成功發射，達到高空脫節、高空點火等2項主要驗證。（國家太空中心提供／謝佳潾屏東傳真）

由成功大學團隊研發的雙節混合式燃料探空火箭，8日一早在屏東旭海「短期科研探空火箭發射場」成功發射，達到高空脫節、高空點火等2項主要驗證。（國家太空中心提供／謝佳潾屏東傳真）

由成功大學團隊研發的雙節混合式燃料探空火箭，8日一早在屏東旭海「短期科研探空火箭發射場」成功發射，達到高空脫節、高空點火等2項主要驗證。（國家太空中心提供／謝佳潾屏東傳真）

由成功大學團隊研發的雙節混合式燃料探空火箭，8日一早在屏東旭海「短期科研探空火箭發射場」成功發射，達到高空脫節、高空點火等2項主要驗證。（國家太空中心提供／謝佳潾屏東傳真）

由成功大學團隊研發的雙節混合式燃料探空火箭，8日一早在屏東旭海「短期科研探空火箭發射場」成功發射，達到高空脫節、高空點火等2項主要驗證。（國家太空中心提供／謝佳潾屏東傳真）

繼陽明交大前瞻火箭研究中心發射台灣首支類衛星載具火箭後，由成功大學團隊研發的雙節混合式燃料探空火箭，8日一早也在屏東旭海「短期科研探空火箭發射場」成功發射，雖然因風過大採取低角度發射，導致飛行高度沒有在預期內，但有達到高空脫節、高空點火等2項主要驗證。

成大航太系講座教授趙怡欽指出，此次火箭發射目的，是為驗證高空點火、高空脫節，但因今天的風很大，所以採取低發射，也就是發射角度會偏低，以致飛行高度不會到預期的高度，但今天的發射結果整體看來還是算蠻成功的。

趙怡欽說，可以看到第1節火箭在預計13秒左右掉下來，因為第1節沒有飛很高，所以肉眼看得到，而第2節因已飛到雲層之上，無法見到，但從第1節火箭掉下來的形狀，可研判第2節應該也有順利脫節與點火，會持續透過資料判讀。

他強調，原預設第1節火箭燒至13秒脫節、第2節則燒至30秒，但目前還不能確定第2節有沒有完成到30秒，這次因為角度偏低、拋物線比較平，所以飛行高度應該沒達到預期，但這次發射重點不在高度，明年有一場大試射的重點才擺在飛行高度。

他說，其實2019年曾試射過一次，但是初步的脫節與點火，因第2節只有30公斤，所以沒有飛行只有點火，而之後的火箭2節都要做飛行，讓第1節飛完後脫掉、第2節點火後繼續往上飛，所以這次的發射很接近目標，第1節1500公斤、第2節300公斤，都有往上飛。

至於酬載數據的測試，趙怡欽說，酬載數據都在第2節火箭上，主要有2個酬載，但此次算是縮小版測試，主要功能會在下一次試射展現。他說，火箭是動態的、姿勢不容易保持，所以火箭要在空中點火的困難度很高，此次發射成功給予團隊很大的信心，也為研發火箭奠下基礎，因為要發展更大的火箭，一定是多節的。

國家太空中心副主任余憲政表示，這是「短期科研火箭發射場」第2次成功發射，第1次是驗證第2節火箭，這次是驗證第1節跟第2節脫軌、以及第2節發射火箭的能力，經過這2次的試驗與練習後，有發現場地一些不足的地方，會持續改進以支持之後的探空火箭發射。