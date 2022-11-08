神岡區日前深夜聚集多部改裝車，現場30餘人大聲喧嘩，警方抵達後逐一盤查及進行宣導。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市神岡區日前深夜聚集多部改裝車，現場高達30餘人大聲喧嘩，且疑似發生吵架情事。警員陳孝嚴率先抵達現場，有人見狀想開溜，場面相當混亂，員警唯恐眾人失控於是掏槍警戒，其餘警力1分鐘抵達，逐一盤查賴等32人並無違法，勸導完畢即讓在場人員離去。

豐原警分局指出，神岡分駐所於6日凌晨1時許獲報，稱於神岡區和睦路一段與崎溝路，疑有吵架情事，且多部改裝車聚集。

警員陳孝嚴率先抵達現場，發現現場人、車聚集，大聲喧嘩且場面混亂，有多人欲離開現場，他先喝令熄火接受盤查，並立即請求警力支援。基於現場騷動行為已嚴重影響治安，為避免危險狀況升高，陳員依「警械使用條例」、「執行巡邏勤務中盤查盤檢人車作業程序」拔槍警戒並控制場面，保護自身及他人安全。

支援警力於1分鐘後陸續抵達，危險狀況解除後，陳員收槍，並依據「警察職權行使法」對現場聚集人、車發動盤查及查證身分措施，經逐一清查在場人員計有賴姓男子等32人，年齡約為18至30歲不等。

經調查，賴等30餘人相約車聚夜遊，現場無打架情事，經查抄登記、宣導相關規定後，勸導完畢即讓在場人員離去。另有關改裝車部分，將依規定通報環保局、監理所等相關單位，通知車輛到檢。

豐原警分局強調，執法公權力不容挑戰，呼籲民眾切勿於深夜有妨害安寧之行為，及應遵守交通等相關法規，警方亦將與環保局、監理所等相關單位橫向聯繫，加強第三方警政執法作為，有效壓制改裝車輛、噪音等情事發生。