國民黨台北市議員徐巧芯現身留言，引發熱烈迴響。（圖／截自臉書粉專「不演了新聞台」）

47秒關鍵影片曝！陳時中一路親暱摟人妻 徐巧芯揪出「這點」不合理

國民黨議員徐巧芯6日爆料，指民進黨台北市長候選人陳時中日前在晚宴離場時和人妻「十指緊扣」。陳昨（7）日回應，有些支持者相當熱情，他欣然接受，酸徐在選舉上可能有些困難，所以需要出來蹭熱度。媒體人朱凱翔對陳「也欣然接受」一語相當吃驚，特別將這段話刊登臉書，湧入約3000個讚，更大批網友留言；國民黨台北市議員徐巧芯也現身留言「陳時中霸氣回應：誰沒牽過手！」獲得近千人按讚，大家紛紛狂酸這「阿中新金句」。

朱凱翔昨日在臉書發文，特別貼出陳時中受訪的回應，面對「摟人妻」爆料，陳表示現在選舉期間，每天要照的照片都有上幾百張，尤其是他，有些支持者相當熱情，他也欣然接受，熱情還是讓它能夠在。

對此，徐巧芯現身留言：「陳時中霸氣回應：誰沒牽過手！」獲得近千人按讚。網友紛紛回應：「阿中新金句誕生」、「我沒牽過手啊！魯宅錯了嗎？」「所以說，他是被動的接受就對了，真辛苦他了」、「現在又說民眾熱情合照，摟肩就算了還牽手真是熱情啊！」「有句話說人XXXX天下無敵」、「還是別人家的好……」「對了！低消8萬的餐費誰買單？」「民進黨推這種貨色選台北市長，是在侮辱台北市民的智商嗎？」

陳時中昨日上午出席聯電前董事長曹興誠相挺記者會，被媒體問到與人妻「牽手搭肩」一事回應：「誰，你沒有跟人家牽手過？」並稱若當事人覺得沒問題，那就不是問題。