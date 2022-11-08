美國民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅，日前被激進份子闖入住家暴打，攻擊事件後裴洛西昨（7）日首度接受媒體專訪，她忍住淚水坦言得知消息當下「非常害怕」，從沒想過出事的會是丈夫。針對外界盛傳如果民主黨輸掉期中選舉後她可能退休，裴洛西僅表示丈夫遇襲確實影響她未來的政治計畫。

暴徒闖入家中暴打丈夫後，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）7日首度接受媒體專訪，坦言當晚「非常害怕」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，裴洛西昨日接受CNN名主播安德森古柏（Anderson Cooper）的專訪，這是歹徒10月28日凌晨闖入她的加州豪宅暴打82歲的保羅（Paul Pelosi）後，裴洛西首次接受媒體專訪。

裴洛西在專訪中忍住淚水，一度閉上眼、停頓幾秒才能開口描述當下情境，她坦言得知消息當晚「非常害怕」。事發當時裴洛西正在華府的公寓睡覺，她說門鈴響時約是清晨5點，她當下以為是別人按錯電鈴，之後門鈴又響了一次，然後是一連串的「砰、砰、砰、砰、砰」敲門聲。

House Speaker Nancy Pelosi describes the moment she learned about the attack on her husband, in her first sit-down interview since the violence in their home https://t.co/5EnEAdoRM6 pic.twitter.com/LW0aUmDw4A — CNN Politics (@CNNPolitics) November 7, 2022

於是裴洛西趕快下床開門，「我非常害怕。」她說開門後就看見國會警察站在門口，對方說：「我們必須進去和妳談談。」

國會警察要進屋談時，裴洛西當下馬上聯想到可能是孩子、孫子們出事了，「我想到我的孩子們、我的孫子們，我沒有想過會是保羅，因為他不會到處亂跑。」

她說國會警察通知她丈夫遇襲後，當下仍不清楚保羅的狀況、人在哪裡等，只知道被打了。

裴洛西表示，保羅將面臨「漫長的恢復過程」。

美國即將於8日舉行期中選舉，選後民主黨可能交出眾議院多數地位，裴洛西也在專訪中被問到，如果共和黨奪回眾院，外界盛傳她可能退休以及其他下一 步計畫，她坦承老公遇襲確實影響到後續的決定。

裴洛西：「過去一、兩周發生的事會影響決定。」

古柏追問：「妳的決定會受這次攻擊影響嗎？」

裴洛西：「是的。」

古柏：「會嗎？」裴洛西繼續回答：「會的。」

加拿大公民德帕佩（David DePape）10月28日凌晨闖進裴洛西的加州豪宅要綁架她，不過裴洛西不在，因此轉而攻擊保羅，保羅當場被德帕佩用鐵鎚打到滿地血昏厥，保羅緊急送醫後被診斷出顱骨骨折，右手臂及雙手也都有嚴重傷勢，他已於上周出院，不過裴洛西表示他將面臨「漫長的恢復過程」。