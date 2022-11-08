陳時中「摟人妻」伸鹹豬手？ 蘇貞昌要國民黨說清楚：是不是派狗仔扭曲抹黑

台北市議員徐巧芯近來在臉書發出照片，指民進黨台北市長候選人陳時中鹹豬手，陳競總反擊不實抹黑。行政院長蘇貞昌今受訪指出，紙風車的執行長都出來聲明，說明當天是很單純的朋友聚會，反觀國民黨要講清楚，是否派狗仔跟拍對手還扭曲抹黑。

徐巧芯6日深夜在臉書PO出一系列照片，直指陳時中10月6日前往低消8萬元的頂級餐廳聚餐，疑似在微醺狀況下，對已婚的台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩，而李的丈夫丁金聰就在旁邊，徐巧芯質疑陳的道德恐有問題。

蘇貞昌今赴立院施政報早總質詢前受訪時表示，紙風車的執行長出來聲明清楚，當天他們都在場，是很單純的朋友聚會，希望不要扭曲抹黑，國民黨反而自己應該講清楚，是不是派狗仔隊跟拍對手，還扭曲抹黑。

此外，對於中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨晚在臉書公布審查高端EUA專家小組15成員背景，是否藉此釐清外界質疑？蘇貞昌指出，專家小組從背景可以看出，都是學有專精，從各方面專業來做學術科學的檢證，而且14比0通過具保護力，這樣公布是公布背景不是名單。

蘇貞昌強調，各界可以看出，國民黨為了選舉還這樣攻擊這些願意為公付出的學者專家，實在很不應該。