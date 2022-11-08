日本「桌球天后」福原愛去年恢單前被拍到與橫濱男同遊，甚至住旅館的照片後形象盡毀，更疑似成為橫濱男與元配離婚的導火線，前妻不堪婚姻毀滅，向福原愛提告求償1100萬日幣(約240萬台幣)，目前正在等待審理中，而福原愛則悄悄成立大陸工作室的微博，似乎打算重啟演藝事業。

根據日媒《週刊文春》報導，福原愛被拍到與橫濱男過夜時，一度導致夫妻分居，但男方又以Line訴說內心的思念，試圖挽回婚姻，因此夫妻一度重修舊好，直到前妻找到福原愛寫給橫濱男的企鵝紙情書，甚至信件署名還是「最喜歡橫濱男的笑容的小愛上」，讓婚姻只能崩毀作收。目前的福原愛演藝重心擺在大陸，常用微博更新社群維持聲量外，今年與華研經紀約滿後，似乎正找尋下一間經紀公司，對演藝的規劃還頗有衝勁。

福原愛新成立的大陸工作室微博帳戶只有10名粉絲。(圖/福原愛 微博)

只不過大陸的網友已沒從前力挺，日前她在本月1日過生日PO時，惹來大批網友湧入批評：「來看小三」、「當小三沒好果子吃，小三你會遭到報應的」等不堪入目的字眼，如今她成立大陸工作室微博帳戶，首篇貼文寫下：「大家好，我是福原愛中國工作室，很高興在這裡與大家相遇，初次見面，請多關照，粉絲關注有福利喲。」然而尷尬的是，截至目前只有10名粉絲追蹤，似乎提告事件重擊她的昔日天后光環。