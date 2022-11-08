拜登政府以國安為由大舉制裁大陸晶片業，封鎖其超級電腦、人工智慧及軍事領域的技術發展，但比川普更狠的制裁政策卻可能導致後遺症，不僅可能招來大陸報復，將晶片供應鏈移回美國也會增加財政負擔，進而導致經濟壓力不斷升高。

英國金融時報報導，拜登的新政策阻止所有美國人、美國企業或組織在取得許可證之前協助或參與大陸研發、生產高階半導體，等於掐斷大陸晶片業向上提升技術能力的機會，但是強硬的作法也會讓美國付出代價。

報導提到，大陸可能採取實際的報復行動進行反制，包括限制半導體供應鏈與科技產品上相當重要的稀土金屬出口，且如果大陸決定武統台灣，美國制裁就會在瞬間變得不重要，全球失去台灣晶片的經濟衝擊，從汽車到消費性電子產品幾乎所有東西無一倖免。

除此之外，美國傾力發展半導體在地化的舉動也會產生極大的經濟成本，即使已經砸下數十億美元在當地蓋晶圓廠，但分析師曾估計，若要在美國複製整個半導體供應鏈，需要花費1.2兆美元的前期成本，往後每年還需要增加投資1250億美元，代表若半導體分工拒絕全球化，會迎來成本、產品價格飆漲的影響。

報導提到，這對於美國而言是一個賭注，背後意義無疑是在俄烏戰爭尚未結束的當下，透過這些貿易制裁舉動來牽制北京在地緣政治發展上的野心，俄羅斯發動戰爭加速美國的防範行動。