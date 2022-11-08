民進黨桃園市長候選人鄭運鵬8日早上到桃園魚市場拜票，對於傳出蔡總統、鄭運鵬與中壢有毒品酒駕前科的某里長候選人站台，鄭運鵬說，選舉場合有候選人一起到台上合照是很正常的事情，是國民黨刻意操作。

鄭運鵬到桃園魚市場拜票，向市場攤商及採買民眾爭取支持。因有爆料指出，他和蔡總統日前與有毒品酒駕前科的中壢某里長候選人一起站台。鄭運鵬說，國民黨的候選人刻意對這位年輕里長候選人攻擊，想要與他們連結。鄭運鵬提到在選舉場合有候選人一起到台上或合照是很正常的事情。

鄭運鵬又說，國民黨對手張善政的團隊很多都是有前科的，也有權有勢的民意代表，他是跟整個犯罪集團，以及過去有前科的人站在一起，這些人也希望回到桃園執政。鄭運鵬強調，他是在選舉的場合裡遇到，也沒有與里長候選人有共同的後援會，這是選舉很正常的狀況。鄭運鵬也說，有時候國民黨的議員、民意代表也會同台，所以這是國民黨刻意的操作。

對於連續2次都清晨出門，鄭運鵬說，國民黨的選舉大概是靠他們的組織系統，所以選舉方式節奏上跟體力上的消耗不太一樣。對於選戰倒數，他說，1天當3天用，1個人當3個人用。

因張善政不斷攻擊近期詐騙擄人事件，鄭運鵬說，相信中央或政府的警政單位，會用盡全力來偵辦。而張善政卻是擔任這些以統派為訴求做經濟詐騙，甚至假藥集團的顧問，他反而是詐騙集團的門神，希望張善政能向這些被詐騙、受害的受害者們公開清楚的說明，甚至應該要道歉。

因媒體報導顯示民調拉近，鄭運鵬強調，是用桃園市長鄭文燦的好成績，以及最大的誠意來和市民朋友拜託，選舉看的是趨勢而不是看數字。數字他們是向上，趨勢上是拉近也超前。鄭運鵬強調他是互相尊重、互相祝福，正面的選舉。而張善政和4年前的韓國瑜一樣，韓國瑜是貶低高雄，張善政則是貶低桃園的成績。

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