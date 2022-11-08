許多飲食習慣不利血糖控制，糖尿病的年齡有年輕化跡象，但民眾卻不知糖尿病已悄然上身。醫師表示，一名身材偏瘦的女子求診時稱，自己吃完飯，就會疲倦，就得吃些甜食才能舒緩，一檢查發現，女子血糖值確實已高於正常人數值，已達糖尿病前期，一個看似常見的日常習慣竟然是糖尿病徵兆。

國內糖尿病患者已達230萬人，中山醫院家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》節目中表示，正常人若吃完飯後，血糖數值會緩慢變化，但糖尿病或糖尿病前期患者則會有「血糖震盪」情形，也就是，突然快速上升、快速下降，患者在飯後會因為血糖突然急遽下降，而特別嗜睡、疲倦，這時就會想吃甜食，以提高血糖值、讓身體舒服些。

陳欣湄表示，這樣常見的生活習慣卻可能是糖尿病的徵兆，她就曾遇過一40歲左右的女子，身材瘦削，看來無糖尿病風險因子，女子坦言，自己很愛吃甜食，但每次飯後都會覺得疲倦，因感到困擾，更要求想做胰島素阻抗或糖尿病前期的檢查。

陳欣湄表示，起初她是拒絕的，原因是患者身材並不像糖尿病患者，但也因為病人表示已造成相當大的生活困擾，因此她決定替她檢測，沒想到結果真的有糖尿病問題。陳欣湄解釋，正常人血糖空腹狀態下，理想應是90mg/dL以下，但病患的數值達到110mg/dL，雖然尚未達到糖尿病的標準，但已達糖尿病前期。

她表示，經細問才知，患者雖然瘦但血糖仍高的原因是與「飲食」有很高的關聯，患者維持身材的方式就是「少吃東西」，每次僅吃可以飽的份量，因此她常吃的食物是手搖飲、蛋糕、麵包等，覺得只要有飽就不會繼續吃，但也因而導致糖尿病前期發生。