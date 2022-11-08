嘉義市長重行選舉登記首日 他搶頭香喊：嘉義市樹立台灣民主典範

嘉義市長重行選舉，今天登記首日，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統搶頭香完成登記，他說，此次嘉義市長重行選舉是台灣民主首例，這次的嘉義經驗將成為未來台灣選舉史上的典範，彰顯嘉義市民主聖地，非常可貴，值得在乎的是台灣民主制度的發展，不是選舉輸贏。
屢次參選搶頭香登記的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統說，這次選舉非常有意義，是縣市首長重行選舉，彰顯我們國家民主法治的重要性，作業流程順利，當場返還保證金20萬元，我當場再繳交保證金，非常便利。
黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統說，嘉義市長重行選舉的法定原因是由於黃紹聰先生病逝，他未見過黃先生，在獲悉黃先生不幸的第一時間就到黃先生競總哀悼致意，今天到選委會完成市長重行選舉的登記，要再次哀悼黃先生，感謝黃先生為台灣民主的貢獻。
黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統說，他參選政見就是要打造嘉義市為青春、陽光歡笑有氧、非常有錢的城市，穿財神裝就是帶財富給別人，世界上最大財富就是身心靈健康，就是要健康、樂觀正向、行善積德。
嘉義市選委會表示，8日至12日辦理市長重行選舉登記，領表截止日12日，目前有黃敏惠、李俊俋、蔡松益、陳泰山、楊凱升、王一龍等人領表，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統完成登記。
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