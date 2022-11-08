嘉義市長重行選舉登記首日 他搶頭香喊：嘉義市樹立台灣民主典範

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統第一個到選委會辦理嘉義市長重行選舉登記。（廖素慧攝）

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統在選委會收到返還保證金，當場再繳交辦理登記。（廖素慧攝）

嘉義市長重行選舉，今天登記首日，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統搶頭香完成登記，他說，此次嘉義市長重行選舉是台灣民主首例，這次的嘉義經驗將成為未來台灣選舉史上的典範，彰顯嘉義市民主聖地，非常可貴，值得在乎的是台灣民主制度的發展，不是選舉輸贏。

屢次參選搶頭香登記的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統說，這次選舉非常有意義，是縣市首長重行選舉，彰顯我們國家民主法治的重要性，作業流程順利，當場返還保證金20萬元，我當場再繳交保證金，非常便利。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統說，嘉義市長重行選舉的法定原因是由於黃紹聰先生病逝，他未見過黃先生，在獲悉黃先生不幸的第一時間就到黃先生競總哀悼致意，今天到選委會完成市長重行選舉的登記，要再次哀悼黃先生，感謝黃先生為台灣民主的貢獻。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統說，他參選政見就是要打造嘉義市為青春、陽光歡笑有氧、非常有錢的城市，穿財神裝就是帶財富給別人，世界上最大財富就是身心靈健康，就是要健康、樂觀正向、行善積德。

嘉義市選委會表示，8日至12日辦理市長重行選舉登記，領表截止日12日，目前有黃敏惠、李俊俋、蔡松益、陳泰山、楊凱升、王一龍等人領表，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統完成登記。