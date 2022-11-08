后里分駐所員警陳禹帆於墩仔腳市場周邊巡邏時，發現後趨前關心了解，保住曾姓長輩的老本。(圖/警方提供)

台中市后里區79歲的曾姓老翁，日前在后里區農會門口前徘徊且神色有異，后里分駐所員警陳禹帆於墩仔腳市場周邊巡邏時，發現後趨前關心了解，感覺老翁是遇到詐騙集團，立馬扮起打詐「守門員」，攜手后里區農會行員溝通勸說後，成功阻詐45萬元，保住曾姓長輩的老本。

警方指出，曾姓老翁於當天一早就接獲自稱是台北檢察官、法官來電，謊稱他的帳戶涉及詐騙案即將遭到凍結；念其年紀老邁可易科罰金45萬元，如不繳納會有警察來抓他。曾姓老翁不疑有他，聽信詐騙集團指示，神情慌張趕至后里農會臨櫃請行員協助提領45萬元。

所幸經后里區員警與行員了解後，向曾姓老翁解釋如果有涉及案件會有司法文書，非以電話聯繫，並且直接要求提領現金，曾姓老翁此時才豁然開朗；驚覺此為詐騙集團，連忙感謝員警細心關懷和農會行員的提醒協助。

大甲警分局呼籲，詐騙集團雖花招百出，但不變的目的就是為了要騙取民眾財物，如有民眾遇有自稱檢察官、法官等政府單位來電，要求「金錢往來」時，請務必撥打「110報案專線」或「165反詐騙專線」查證，小心求證才是防詐之不二法門，方能保障自身財產安全。