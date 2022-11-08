在追尋愛情中，要遇到愛自己的人是非常不容易的，但要遇到一個自己愛的人更是難上加難，《旺好運》運勢專欄指出天蠍座、處女座、金牛座很難愛上一個人，因他們總是愛自己比愛別人來的多，要讓他們動心，需要很大的耐心與毅力才有辦法。

▍第三名：天蠍座

天蠍座相對來說是比較自私的星座，他們愛自己比愛別人多，這也是為什麼總是無法墜入愛河的原因，會覺得自己開心比任何事都重要，所以要他們動到真心，除非有很大的能耐和毅力，不然只會被他們搞得心煩意亂。

▍第二名：處女座

處女座要求總是特別多，時常覺得別人配不起又或者挑毛病，導致自己一直無法全心的愛一個人，尤其又太愛用道理來評判愛情，對他們來說，要真心愛一個人不容易之外，即便愛上了要維持也很難。

▍第一名：金牛座

金牛座當愛上一個人之後，就會一心一意的付出，所以要他們真的動情去愛上一個人其實是非常困難的，因為會有很多顧忌與擔心，本身也比較沒有安全感，當要接受一段新戀情時，往往都會卻步。