日本村田製作所（Murata）7日發布消息說，該公司在中國江蘇省的子公司無錫村田電子，已經開始在工廠廠區內新建電子元器件、多層陶瓷電容器（MLCC）等生產廠房。此舉是為應對電動汽車（EV）和智慧手機等需求增加。投資額約445億日元（約合新台幣97億元），創下該公司迄今為止單次設備投資最大金額。

共同社報導，新廠房於11月1日開工建設，預計將於2024年4月完工。總建築面積約5.1萬平方公尺。報導指出，隨著汽車電動化和5G移動通訊系統的普及，多層陶瓷電容器的銷售額預計將增加。

美中對抗越演越烈，包含半導體和電子元件在內的電子業如何應對？《電子工程專輯》日本版（EE Times Japan）引述村田製作所發言人的話說，「包括MLCC在內，本集團所有產品的國內生產比例都超過6成。2021年11月和今年3月，我們分別在泰國和日本出雲等地開始建設廠房，加強我們在國內外的生產基地，並不限於中國」。