日本政府慢慢解封下，也讓當地家庭支出連續數月都是成長的。不過，消費雖回溫，但日圓走貶的態勢還是沒改變，加上又有通膨壓力，日本9月實質薪資已連續6個月走低，前景堪慮也。

日本官方8日資料顯示，當地9月家庭支出年增2.3%，比8月5.1%要少很多，也比路透社彙整的市場預估值2.7%要低。不過，指數已是連續4個月都是增加的。另外，若按月份來比較，經過兩個月都是負成長後，9月月增1.8%。

日本社會從3月開始漸漸鬆綁抗疫規定，10月又大開國門。對日圓匯價貶至32年新低的日本來說，也吸引諸多國際觀光客前去購物與遊玩。但為了分擔物價愈來愈高的壓力，日本政府日前也特別編列一項高達2000億美元紓困預算。

對日本民眾而言，日圓過於疲弱下，推升進口食物以及能源價格。受到日本央行青睞的參考數據，東京消費者物價在10月大增至3.4%，漲幅寫下1989年以來最大。

至於上班族薪水方面，雖然日本9月名目薪資成長幅度創下4年多來最大，但被通膨消化後，事實上薪資卻是年減1.3%。專家學者預估，日本將要公布的上季GDP大概僅有1.1%的季增年率，遠低第2季3.5%。