歐洲股市周一收漲，收在近七周高點；旅遊休閒股和科技股的上漲，抵銷了奢侈品股的下跌。

周一歐洲Stoxx 600指數收漲1.36點或0.33%，為418.34點，延續上周漲勢。

Flutter娛樂和瑞安航空分別上漲4.2%和3.8%，推進旅遊休閒股上漲1.6%，收在近三個月高點。

上周五一項法院仲裁，美國媒體公司Fox有十年時間可以執行其選擇權，收購Flutter娛樂旗下的博彩app公司FanDuel近5分之1股份。

受到瑞安航空提振，愛爾蘭股市大漲1.9%；瑞安剛公布了有史以來最好的上半年稅後獲利，並預估今年將回復到新冠肺炎疫情爆發前的獲利水準。

投資人注意力聚焦在周二的美國期中選舉上。此次選舉將決定美國國會權力分配。在民調和博彩市場顯示，共和黨人的支援率有所上升，分析人士則預計政府將出現分裂，共和黨將贏得眾議院，甚至可能同時贏得參議院。

與此同時，LVMH集團、酒商保樂力加(Pernod Ricard)、愛馬仕等奢侈品股下跌0.7%至1.5%之間。

關於中國重啟開放，出現了不利的訊號；在經過三年的嚴格防疫管制之後，儘管中國領導人正在考慮重新開放，但中國衛生官員在上周末重申了嚴厲的新冠管制措施。

受惠於優於預期的企業財報，Stoxx 600指數在11月的起始表現穩定。

一項數據顯示，歐元區11月的投資人信心有所改善，反映出人們寄望近期氣溫升高、能源價格下降，將減緩和推延今年冬天歐洲實施天然氣限量管制。

義大利電信升10.7%；該公司大股東威望迪(Vivendi)開始與義大利新政府展開談判，將成立一家全國性的寬頻公司的新計畫。

義大利裕信銀行(UniCredit)跌1.9%；新聞報導指稱，歐洲央行和裕信銀行就對於資本分配和撤出俄羅斯業務問題，出現緊張關係。