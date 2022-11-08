張庭林瑞陽TST庭祕密涉傳銷案聽證會結束，圍繞兩焦點。圖為聽證會現場。（紅色資本局）

大陸《成都商報》旗下新媒體「紅星資本局」8日報導，歷時4天，張庭（張淑琴）、林瑞陽（林吉榮）在大陸經營品牌「TST庭秘密」被控涉嫌網路傳銷一案聽證會，7日在河北省石家莊市落幕。辦案人員出示相關證據，「TST庭祕密」約30名代理律師主要從管轄權、鑑定機構等方面陳述意見。據悉，此次聽證會結束後不會立刻做出結果。

紅星資本局報導，此次聽證會在石家莊市裕華區觀和國際酒店舉行。承辦的石家莊市裕華區市場監管局出示舉報人（代理商）筆錄證據共5分，5人分別來自河北省保定市和貴州省貴陽市，核心舉報人為李女士。

李女士曾在紅星資本局受訪時表示，她不斷投錢購買「TST庭祕密」的產品，一步一步從普通代理商升級為原始股東，但始終沒掙著錢，而後醒悟、發現這可能是傳銷。其他兩名舉報人分別表示，未受邀參加此次聽證會。

據報導，知情人士透露，此次聽證會流程粗略分為三階段：

首先，聽證會核對雙方身分，裕華區市場監管局辦案人員宣讀告知書，即涉案主體、違法行為。而「TST庭祕密」約30名代理律師分別陳述意見。

然後，辦案人員出示相關證據，以證明涉案主體構成違法行為。針對這些證據，「TST庭祕密」代理律師圍繞「合法性、關聯性、真實性」陳述意見。

最後，辦案人員發表意見，「TST庭祕密」的代理律師也各自陳述意見，雙方分別總結陳詞。

品牌「TST庭祕密」的主體公司為上海達爾威貿易有限公司，聽證會上，辦案人員出示的證據包括來自「TST庭祕密」代理商的推廣文案、獎金制度，電子數據包告，審計報告，5名代理商筆錄，達爾威公司員工的筆錄。代理律師對部分證據提出異議，並對管轄權和資質問題發表陳述意見。

代理律師認為，辦案機關所說的「是轄區內群眾舉報」不成立，筆錄共涉及5名代理商（舉報人），他們的常住地在河北省保定市或貴州省，都不在石家莊市裕華區。

根據辦案人員出示證據，舉報人李女士自稱在石家莊市裕華區租房，而「TST庭祕密」的代理律師認為，沒有相關租房契約作為證據，且李女士購買「TST庭祕密」產品時的收貨位址在保定市，其工作單位也在保定市等。

「TST庭祕密」的代理律師們還提出，「TST庭祕密」屬於網路交易平台，該案的管轄權應在平台所在地——即達爾威公司所在的上海市。

紅星資本局報導，該案有一分重要證據——電子數據報告，是裕華區市場監管局從相關伺服器調取，委託相關機構對相關數據恢復，並以此認定涉及多少層級、多少代理商的多少金額。

「TST庭祕密」的代理律師認為，電子數據報告的出具機構沒有相關的司法鑒定資質，且該報告兩名出具人的資質是偽造的，所以這一分電子數據包告不能被採信。

對此，裕華區市場監管局主張，這一分電子數據包告的出具機構不是進行司法鑒定，而是輔助辦案人員對案件關聯的電子數據進行調查取證。

紅星資本局報導，在聽證會結束後，會形成聽證筆錄、聽證報告等，經過相關程序後會作出給予處罰或不給予處罰的行政決定。如給予處罰，達爾威公司可能會申請行政覆議。