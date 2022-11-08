新北市一名唐寶寶（唐氏症患者）買炸物沒帶錢，被店家報警處理，引發網友公憤，連日圍剿炸物店老闆，對此，精神科醫師沈政男表示，也許老闆只聽過唐氏症，卻不理解唐氏症患者的處境，誤以為是遇到想吃霸王餐的客人，面對這樣的狀況，大家不該網路霸凌，而是該讓更多人知道唐氏症患者的處境，尤其失智海嘯來襲，因為認知功能缺損，在社區造成誤會與衝突的事情只會越來越多。

沈政男昨在臉書發文表示，一名唐氏症年輕人買炸物忘帶錢，就差40元，竟遭店家報警處理，唐氏症患者的母親在網路上貼出事情的經過，不少憤怒的網友圍剿炸物店老闆，隨後老闆則PO出自己服用鎮靜劑，說為此身心壓力很大，必須吃藥，整件事越演越烈，網上討論不斷。

沈政男表示，一般唐氏症患者在顏面上的特徵不難辨識，而且唐氏症一般常有中度以上的智能障礙，在表達與溝通上會有一些困難，因此不少人可能無法理解「這個老闆為何如此不能同情？」

沈政男指出，買東西沒錢付的狀況，在失智長者身上也很常發生，網路上隨便找都有一堆案例。先前新北一位失智阿公吃完麵沒付錢，遭店家報警，結果員警到了就掏錢幫阿公結帳，後續阿公沒被帶回去作筆錄，警員連絡家屬來接人，對方心懷感激的將飯錢還給了警員，省去許多麻煩。

沈政男也說，失智海嘯來襲，因為認知功能缺損，在社區造成誤會與衝突的事情只會越來越多。之前苗栗有個鄰長看到一個阿嬤到他家門口摘盆栽的葉子，竟大怒推了阿嬤一把，被阿嬤孫女貼上網後引起討論，這樣的情況，其實就是鄰長對失智失能的不了解，以為拿了就走的行為是惡意，才將對方當成是小偷來處理，而這次的次唐氏症年輕人與炸物店老闆的事件也許也是如此。

沈政男表示，這位老闆或許對唐氏症真的不熟悉，即使聽過，卻不清楚唐氏症患者的處境，而誤以為是遇到想吃霸王餐的客人才這麼處理。而這時候大家該做的，不是被帶起情緒網路霸凌，而是應該要機會教育，讓更多人認識唐氏症患者的處境。

沈政男坦言，每個唐氏症患者或其他中重度智能不足的患者，背後都有非常偉大的雙親，尤其是母親，他們不辭辛勞，從小照顧他們到大，當孩子成年仍難以輕鬆，因為他們無法自給自足。在精神科門診最令人心酸的畫面之一，就是看著年邁的老人家，帶著剃平頭、已中年卻仍稚氣的孩子來看診，當年邁的雙親離開後，手足可能會接起照顧的責任，「因為，他不重，他是我兄弟」。

沈政男說，他講一個事實就好，讓那些以為是在主持正義的人知道。台灣一年有200多個幼兒被出養，以前幾乎都是出養到國外，這幾年因制度修改，國內家庭領養人數已超過出養到國外，但仔細看報表卻會發現，在出養的兒童中，有身心障礙或是發展遲緩的孩子，幾乎都被出養到國外。

沈政男指出，做好事不是「路見不平，幫忙出來罵人，然後看到壞人被打趴就高興了。」如何營造失智失能友善社區，讓身心困難者也能平安快樂的生活，並不容易。試問當新聞中那位唐氏症患者邁入中年後，若再遇到這樣的事，誰來替他爭取公道？所謂的正義是「愛＋勇氣＋智慧」，而不是在那邊起鬨而已。