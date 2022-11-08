台中市富春國小特別安排高年級學生參訪鄰近銀行，讓孩子提早接觸金融教育。（圖／富春國小提供）

台中市富春國小特別安排高年級學生參訪鄰近銀行，讓孩子提早接觸金融教育。（圖／富春國小提供）

不少人因欠缺理財觀念，而淪為悽慘的「月光族」，台中市富春國小特別安排高年級學生參訪鄰近銀行，藉由實際踏查體驗，了解金融機構所提供服務項目及操作模式，讓孩子提早接觸金融教育。學生興奮表示，第一次看到100萬現金在眼前，很希望以後能早點賺到人生第一桶金！

金融教育是不可或缺的教育理念，而銀行是生活中隨處可見的機構，豐原區富春國小附近就有台灣銀行、土地銀行、第一銀行、合作金庫、玉山銀行、兆豐銀行、國泰銀行等，是孩子的活教材。

富春國小特地安排五年級學童參訪「台中銀行豐原分行」，藉由實際踏查體驗，了解金融機構所提供服務項目及操作模式，讓孩子提早接觸金融教育，養成理財觀念。

學生邱芊開心說，一進到銀行看到服務的叔叔阿姨，覺得他們待人很親切，工作好認真專業，值得學習。洪瑜鎂則興奮表示，第一次看到100萬現金在眼前，感覺非常驚奇震撼，好期待以後早一點賺到人生第一桶金！

富春國小校長李秀櫻指出，理財是必要的素養！與其給孩子金錢，不如教他如何應用。推廣理財教育不只要擁有正確的態度、價值觀，更要透過金融教育實施，養成孩子具備正確儲蓄與消費、借貸與信用及風險管理投資觀念，培養能一輩子受用帶著走的理財能力。