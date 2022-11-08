台北一名人妻發現丈夫3年前換了新公司後，竟與女上司小芳（化名）發生婚外情，2人還透過某款手機APP編輯「共用行事曆」，取名叫「二兔日記」用兔子作為彼此的親密稱呼，把2人出國玩、上摩鐵的事情全記在裡頭，人妻發現後崩潰提告，法官認定2人已侵犯配偶權，判小芳須賠償30萬，全案確定。

判決書指出，正宮稱與丈夫民國102年結婚，有2個女兒，丈夫3年前到新公司上班後認識主管小芳，發展婚外情，甚至用TimeTree軟體共同編輯「二兔日記」行事曆，該行事曆記錄2人數次於公開場合公然出雙入對、牽手或勾手互動，甚至在108年9月、12月間出國至日本東京、大阪遊玩，正宮提告求償100萬。

不過小芳辯稱，正宮曾使用丈夫的密碼登入其Gmail及TimeTree帳號，即有權限編輯任何文字，否認該行事曆內容是她編輯的；訊息內容中，丈夫曾說「為什麼我現在聞我自己的手都有你的味道」、「全家都睡了，換我了，要跟闆闆說晚安」、「想你想到熱熱的」、「我只想一件事會讓我好一點，就是抱你一下」、「你很單純啊，你就是被我抓在床上的兔兔」、「太想兔兔了，但是這個旅程一結束就可以擁有你了」。

法官認為，行事曆內容與小芳的行程相符，加上她曾在訊息中提醒對方要把保險套帶走，回家後快洗澡，意即2人曾發生性行為，法官考量2人的確實侵害到配偶權，但男子事後已離婚，並賠償20萬元達成和解，陳女則始終未表示歉意，最終判她應賠償正宮30萬元，全案確定。