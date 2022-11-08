大陸高層密集重啟外訪，國務院總理李克強8日起一連6天，將訪問柬埔寨，並出席東盟及東亞系列會議。港媒指出，這是疫情發生後，李克強首度出訪。柬國媒體7日刊出李克強文章稱，大陸推出了穩經濟一攬子政策，既有力有效，又不透支未來，推動經濟運行保持在合理區間。

香港《星島日報》報導，李克強在文章中表示，今年以來，大陸經濟發展經歷了很不尋常的過程。受國內外錯綜複雜因素影響，經濟運行一度面臨超預期下行壓力。大陸及時果斷出台穩經濟一攬子政策和接續措施，著力保市場主體、穩就業、穩物價。

「開放帶來進步、促進發展、激發創新」，李克強說，作為世界上最大的開發中國家，大陸將集中精力辦好自己的事，堅持對外開放基本國策不動搖，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，讓大陸始終成為開放的高地、投資的熱土，與世界共享發展的機遇。

報導指出，此行是李克強連續第10次出席東亞系列會議，也將是最後一次以總理身分參加。明年3月，他將在大陸政府換屆時，結束10年總理生涯。而在中共二十大晉升中共政治局常委的原上海書記李強很可能接任總理。

大陸國家主席習近平15日也將外訪，參加在印尼舉行的二十國集團（G20）峰會，並緊接著赴泰國參加亞太經合峰會。