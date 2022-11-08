美股昨夜震盪，四大指數續收高，今早亞股續跟漲。台股延續昨日多頭氣勢，今日開盤漲51.18點，隨後在台積電(2330)帶動半導體族群續攻，聯發科(2454)權值股紛紛力挺表態，IC設計、載板、航運、中小型股等都加入攻勢，大盤再下一城，攻克13300關，朝13400挺進。

分析師指出，台幣今日大幅升值，外資有機會做回補的動作，現在台積電也在低檔區震盪，盤面上各個族群都開始彈升，營收、財報成長的個股都有上漲，預期台股今日量能預期也會增加，在買氣回籠下，台股帶量上揚，現在的氣勢有機會持續向上。

盤面上，台積電開高，漲幅逼近2%，貢獻大盤約60點左右；面板驅動IC中的天鈺(4961)及敦泰(3545)雙雙攻上漲停鎖住；ABF載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)及南電(8046)漲幅在3.3~5.8%不等；貨櫃三雄多頭氣勢強盛，長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)漲幅都在2%以上；航空雙雄中華航(2610)漲幅逾3.7%、長榮航(2618)漲幅則在5%以上；生醫也見多頭點火，智擎(4162)Q4有解盲題材，聞訊亮燈漲停、北極星藥業-KY(6550)重回百元大關，漲幅在6%以上。

就量價的角度來看，集中市場周一出現量價齊揚，單日量能放大至2000億元之上，創下最近12天以來的新高，也帶動5日、10日均量止跌翻揚，也突破月均量。

分析師指出，大盤近期在量能回溫下，另就技術指標來看，目前日KD指標開口持續擴大，RSI指標也維持在50多方區，目前D值、RSI值均為過熱，MACD柱狀體也翻紅，柱狀體持續擴大，台股在量價、指標均顯示，指數有仍機會持續醞釀跌深反彈。