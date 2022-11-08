台股加權指數8日開在13,274.91點，權王台積電（2330）開在395元，新台幣升值，帶動大盤向上攻堅。盤面上，營收創高，且實施庫藏股的股王信驊（5274）早盤股價上漲逾2％，IP族群包括創意（3443）、世芯-KY（3661）等持續反彈走勢，航空雙雄受惠解封題材，股價漲幅逾1％。台股早盤指數漲幅擴大，大漲逾百點。

臉書母公司Meta Platforms在裁員消息傳出後股價勁揚，激勵科技類股反彈，美國四大指數在期中選舉前夕全面走高。

道瓊工業平均指數11月7日終場上漲1.31％（423.78點）、收32,827.00點。

那斯達克指數上漲0.85％（89.26點）、收10,564.52點。費城半導體指數勁揚2.18％（52.39點）、收2,450.62點。

元富投顧指出，聯準會（Fed）升息3碼後，美國實質利率已來到4％，即或明年春季Fed把利率上限調升到5％，未來一年Fed放慢腳步，甚至暫停升息的可能性升高，因此市場開始將資金慢慢轉回到股市裡來，而未來美元不再強勢，資金也可能再回流到基本面相對好的亞洲國家。

台灣目前整體上市櫃公司本益比才9倍多，無疑是最佳選擇，因此，11月份台股站上13,000點，再向上挑戰季線14,000的機會相當大，類股可望輪流反彈，下檔支撐提高至12,800點。